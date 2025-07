Световноизвестният изпълнител DJ BoBo ще бъде голямата музикална звезда в празничния концерт по случай Деня на Варна - 15 август, съобщиха от Общината.

Над 50 варненски артисти от различни стилове и жанрове ще бъдат част от тридневната програма от 15 до 17 август. Организатор на събитието е Община Варна, която и тази година залага на програма с широк обществен достъп.

Концерти са предвидени на три сцени - до Пантеона в Морската градина, в Летния театър и край фонтана на централния площад „Независимост“. Имената на останалите участници в празничната програма ще бъдат обявени допълнително. Всички събития са с вход свободен за жителите и гостите на града.

DJ BoBo (Петер Рене Бауман) е швейцарски продуцент, композитор и изпълнител, сред най-популярните лица на европоп и евроденс сцената през 90-те години. С над 30 години на сцена и милиони продадени албуми по света, той ще представи във Варна впечатляващо шоу с хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации.

Публиката ще чуе едни от най-големите му хитове, сред които Somebody Dance with Me, Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True, Pray, Everybody, Freedom, Shadows of the Night, Chihuahua, Respect Yourself, It’s My Life, There Is a Party и много други, в спектакъл от световна класа, създаден специално за турнето, с което DJ BoBo отбелязва три десетилетия на музикалната сцена.

Очаква се събитието да привлече хиляди почитатели и да затвърди позицията на Варна като водещ културен център на българското Черноморие.