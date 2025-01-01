Вълнуващи новини за България и еврозоната, обяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Тя показа във Facebook дизайна на новите български монети от едно евро, предаде Vesti.bg.

Ето как ще изглеждат българските евромонети (СНИМКИ)

"Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българска народна банка, националната централна банка на България. Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и ценени от нейния народ", подчерта Лагард.