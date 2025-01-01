генция „Пътна инфраструктура“ обясни за допълнителните възнаграждения, получени от служителите на АПИ, след като по-рано днес Софийската градска прокуратура образува проверка по твърденията на "Института за пътна безопасност", че над 2 274 000 лева бонуси за добре свършена работа са раздадени на шефовете в пътната агенция.

Цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на Института за пътна безопасност, категорични са от АПИ, като апелират медиите да проверяват твърденията, изнасяни от неправителствени организации.

Бонусите в АПИ: Подаден е сигнал в прокуратурата, тече проверка

Относно изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление и цитираната от ИПБ сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, агенцията отново уточнява, че същите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация.

Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца – 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. обясняват от АПИ и отбелязват, че в Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.

"Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина. Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления. Следва да се има предвид, че структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е 2412 души, от които реално заети над 2200", се казва още в позицията на АПИ.