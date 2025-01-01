Софийската градска прокуратура е образувала проверка за изплатени допълнителни бонуси за над 2,2 млн. лева на началници в агенция „Пътна инфраструктура“, като парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата, съобщава БНТ.

През юни е подаден сигнал в СГП, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

Над 2 270 000 лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от „Института за пътна безопасност“. Според отворено писмо, изпратено до медиите, допълнителните средства са раздадени за „добре свършена работа“. От неправителствената организация твърдят, че сумата от 2 274 654 лева е разпределена между тримата членове на УС на АПИ и директорите в Агенцията.

От АПИ заявяват, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури:

„Допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация“.