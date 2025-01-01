Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази по-рано надежда, че основна тема на срещата на върха в Аляска ще бъде спирането на огъня. Освен това украинският лидер подчерта, че трябва да се организира среща на върха между Украйна, Русия и САЩ, в която да участва и той. Украинският президент настоя също така за налагането на още санкции срещу Москва.

Френският президент Макрон заяви от своя страна след края на днешните виртуални консултации, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Макрон отбеляза, че и Тръмп е заявил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Киев.

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа. "Заявихме това ясно пред Тръмп", добави той. Мерц категорично отхвърли възможността за юридическо признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос. "Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.

"Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте, като добави, че оценява лидерството на президента републиканец, както и близката координация на действията му със съюзниците.