"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 14 август - четвъртък във връзка с пресвързване на уличен водопровод на бул. „Ситняково“ и ул. „Гео Милев“, жк. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи на адрес: бул. „Ситняково“, бл. 79.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Ситняково“, бл. 79.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.