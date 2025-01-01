"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 14 август - четвъртък във връзка с пресвързване на уличен водопровод на бул. „Ситняково“ и ул. „Гео Милев“, жк. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи на адрес: бул. „Ситняково“, бл. 79.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Ситняково“, бл. 79.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.