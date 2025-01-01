Иранският президент Масуд Пезешкиан се подигра на предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да помогне за преодоляване на водната криза в Иран, съобщи Асошиейтед прес.

Пезешкиан заяви в "Екс", че Израел е отказал на палестинците достъп до вода и храна, затова не може да му се има доверие.

"Режим, който лишава хората в Газа от вода и храна, казва, че ще донесе вода на Иран? МИРАЖ, НИЩО ПОВЕЧЕ", отбеляза той.

Пезешкиан заяви също така по време на заседание на кабинета в Техеран, че "онези, които имат измамна външност, фалшиво твърдят, че съчувстват на народа на Иран".

"Първо погледнете трудното положение на Газа и (нейните) беззащитни хора, особено децата, които се борят ... заради глада, липсата на достъп до питейна вода и лекарства, заради обсадата на бруталния режим."

Нетаняху се обърна към иранците с видеопослание във вторник, в което обеща, че Израел ще помогне за решаването на проблема с тежкия недостиг на вода в страната, след като Иран се "освободи" от сегашното правителство, съобщиха израелски медии, включително "Джерузалем Таймс".