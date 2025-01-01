стартираназапо"Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските районида бъдат подпомогнати инвестиции в модернизация и механизация в земеделските стопанства, строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. Допустими за финансиране ще бъдат и разходи за закупуване на съоръжения и прикачен инвентар за пчеларство и съответното оборудване.илище могат да закупуват земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, да извършват рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включително кладенци, сондажи и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за управление на водите на ниво стопанство, технологии за пестене на вода, инсталации за подобряване качеството на входящи и изходящи води, включително и в животновъдството.се предоставя и за инвестиции за производство и/или съхранение на енергия от ВЕИ.ще се насърчават развитието на биологично земеделие, участие в схеми за качество, инвестиции за надвишаване изискванията за хуманно отношение към животните, дейности, свързани с напояване. С оглед стимулиране на кооперирането и интеграцията между земеделските производители, приоритет ще получат кандидати признати групи/организации на производители на селскостопански продукти. С предимство ще бъдат оценявани млади фермери, земеделски стопани, чиито дейности и инвестиции ще се изпълняват на територията на райони с природни и други ограничения, както и кандидати, доказващи финансова устойчивост.за приема по интервенцията е в размер на, от коитоза заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.Заявления за подпомагане ще се приемат в СЕУ до 20 февруари 2026 г.