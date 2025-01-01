54 "златни сватби" и една "диамантена" - 60 години брачен живот, бяха отпразнувани тържествено в Димитровград.

Инициативата на местната община се състои за четвърта поредна година в навечерието на християнския празник Въведение Богородично - Ден на християнското семейство.

В местен ресторант кметът Иво Димов лично посрещна всяка двойка с половинвековен семеен живот, която е сключила брачен съюз в Димитровград. Той приветства дошлите и изрази своята гордост, че хората са успели да дойдат за празника от всички краища на страната и да се съберат отново на мястото, където са подписали брачния си договор.

Всяко семейство получи копие от брачното си свидетелство и по бутилка специално брандирано за случая вино. „Младоженците“ чуха отново сватбената клетва, след което бяха приканени за наздравица с "Горчиво!". След празнуващите бе и семейството на Запрянка и Атанас Атанасови, които вече 60 години вървят в съвместния си път.

Димитрина и Петко Гешеви избраха оригинален начин да се присъединят към останалите „сватбари“ - те пристигнаха с „Волга“ и накичени с банкноти емисия 1975 година, каквато е била тогава годежарската традиция. Гешеви и пременените в народни носии техни кумове Красимира и Тодор Делчеви си водеха и оркестър, под чиито звуци извиха хоро пред ресторанта.

"Какво се промени с времето ли? Увеличава се любовта, защото колкото повече човек остарява, толкова повече нужда има от друг до себе си. Така обичта става по-силна", каза за Димитрина Гешева.