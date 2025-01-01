Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде заповед за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (корито) на река Козлука и земни насипи" във в.с. "Елените", съобщиха от държавното учреждение.

От РДНСК Бургас започват процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица.

Сериозни пропуски в „Елените“: Сгради, построени върху река, и липса на документация

През втората половина на октомври от ДНСК информираха, че е съставен констативен акт за премахване на незаконния строеж, а съобщението за съставения акт бе залепено на мястото на строежа. Актът бе издаден на основание чл. 225 от Закона за устройство на територията поради установяване на незаконно строителство.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.