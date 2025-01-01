Регионалният министър Иван Иванов представи на брифинг първи данни от проверката в наводнените райони.

Ограничават достъпа до „Елените“, откриха незаконно сметище в района

Той обясни, че в курортното селище "Елените" има данни за съществени пропуски, но ще продължава да се проверява документално. "Всички дейности, които са извършвани на територията на "Елените" са започнали през 1997 година до 2008 година, всички те са от компетентността на общината, подробните устройствени планове са одобрявани там, ДНСК не може да упражнява контрол", обясни той.

"Това, което установихме е, че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито", каза още регионалният министър. Защо, когато са одобрявани подробни устройствени планове, те не са гласувани с басейнови дирекции", запита той.

Иванов обясни, че на база на тези подробни устройствени планове община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, в следствие на което са въведени в експлоатация всички сгради на територията на "Елените". ДНСК установява, че за две неща липсва документация - едното е за корекция на речно корито.

"Върху речното корито е построен хотел Негреско, буквално върху реката, с разрешение и въведен в експлоатация от община Несебър, Построен е и аквапарк Атлантида, за който също няма налична строителна документация", обясни още регионалният министър.

По отношение на Царево е установено, че незаконните постройки са премахнати.