Предложението на президента за референдум за еврото все още е в деловодството на Народното събрание, каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

Не виждам основания защо президентът трябва още веднъж да внася своето предложение. Решението на Конституционния съд (КС) е категорично и ясно – бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. Това казва КС, той не е срещу цялата процедура, коментира Йотова.

Според нея след решението на КС процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – Народното събрание.

На въпрос дали ще има референдум Илияна Йотова отговори, че времето за това е безвъзвратно изтекло, защото "направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в нашето общество". Направиха всичко възможно да лишат хората от правото на мнение, допълни тя.

На 18 ноември Конституционният съд реши, че „председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон". От съда добавиха, че това правомощие принадлежи единствено на Народното събрание.

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа, каза вчера президентът Румен Радев.

Припомняме, че на 23 май Радев сезира КС за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.