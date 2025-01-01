Украинската армия заяви днес, че е поразила две руски рафинерии в Рязанска област и Краснодарския край, предаде Ройтерс.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че снощи е поразил Рязанската рафинерия, отчитайки попадение и пожар в близост до второстепенни съоръжения за преработка на петрол в предприятието. Украйна нанесе удар по същата рафинерия и миналата седмица, посочва Ройтерс.

Отделно началникът на украинските войски за използване на дронове Роберт Бровди заяви, че неговото формирование е поразило предишната нощ Илската рафинерия в руския Краснодарски край.

Междувременно повече от 400 000 украински потребители останаха без електричество към обяд днес вследствие на масирана руска атака срещу западните области на Украйна, съобщиха украински представители.

Атаката е причинила срив в производството на електроенергия от украинските атомни електроцентрали.

През последните месеци Русия значително увеличи интензивността и броя на атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, като извади от строя газови, енергийни и разпределителни съоръжения и потопи цели украински градове в мрак, посочва Ройтерс.