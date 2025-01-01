Володимир Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество, свързано с придобиване на френско оборудване за отбрана за нуждите на Украйна, съобщи Укринформ. 

 

 

 Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.

Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".

Лидерите обсъдиха двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.

 

Програмата на посещението включваше подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец бяха подписани и важни двустранни споразумения.

Зеленски каза пред френския канал "Те Еф 1", че е поръчал 100 изтребителя "Рафал", съобщи телевизията. Елисейският дворец потвърди броя на самолетите, но не уточни дали става дума за прехвърляне на изтребителите от френските запаси, или за покупки.

"Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.

