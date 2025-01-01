Президентът на Украйна Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество, свързано с придобиване на френско оборудване за отбрана за нуждите на Украйна, съобщи Укринформ.
🚨ALERTE INFO— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) November 17, 2025
Zelensky et Macron signent un accord stratégique visant à renforcer militairement l'Ukraine, dont des rafales pour l’aviation.
Souvenez-vous-en quand on nous dira qu’il n’y a pas d’argent pour l’hôpital ou l’enseignement… pic.twitter.com/aiI3sH5KEm
Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.
Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".
Zelensky has arrived in Paris for an official visit — the president will be personally received by Macron.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 17, 2025
The signing of important long-term military agreements between Ukraine and France is expected today. pic.twitter.com/JFH2n6YHQy
Лидерите обсъдиха двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.
🇫🇷🇺🇦 Zelensky arrived in France ✅— Lord Bebo (@MyLordBebo) November 17, 2025
His facial expression says it all😊... pic.twitter.com/ltl1XQI5eD
Програмата на посещението включваше подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец бяха подписани и важни двустранни споразумения.
Зеленски каза пред френския канал "Те Еф 1", че е поръчал 100 изтребителя "Рафал", съобщи телевизията. Елисейският дворец потвърди броя на самолетите, но не уточни дали става дума за прехвърляне на изтребителите от френските запаси, или за покупки.
"Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.