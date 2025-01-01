Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на двамата мъже, задържани за кражба на автомобил от паркинг в жилищния комплекс „Гоце Делчев“.

Случаят е от вчера, между 17:00 и 21:30 ч. при специална полицейска операция те бяха заловени в столичния кв. “Надежда”. При опит да избягат блъснаха служебен автомобил.

Двамата обвиняеми са действали в съучастие и са откраднали лек автомобил „Хюндай“. Един от тях е подкарал колата, използвайки регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство, посочиха от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за автомобилна кражба и използване на нерегламентирани табели – престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата мъже са задържани за срок до 72 часа.

Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.