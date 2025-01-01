Заловиха двама автокрадци в столичния кв. “Надежда” при специална полицейска операция. Това стана ясно от брифинг на СДВР.

Единият е на 57 години, а другият е 51-годишен и са задъжани около 21:57 часа тази вечер - броени минути след кражбата на автомобила. „И двамата са с богато криминално минало, основно за кражба на автомобили. Единият е известен с прякора “Джуджето”. Трябваха им няколко минути да спрат за кратко, за да сменят табелите с други“, разясни Николай Пелтеков от СДВР.

При опита да бъдат задържани са се опитали да избягат като са блъснали служебен автомобил. По информация на NOVA другият се казва Георги Георгиев.

Собственичка на откраднатия автомобил е подала сигнал към МВР. „Марката на колата не можем да посочим от съображение за сигурност, но можем да кажем, че тези лица са се специализирали в кражба на автомобили от тази марка“, заявиха от полицията.

Една част от откраднатите коли се продават за резервни части, а другите се регистрират като автомобили от други европейски държави „като двойници“.