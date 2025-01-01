Австрия ще забрани на момичетата под 14-годишна възраст да носят забрадки в училище от следващата учебна година, заяви на пресконференция министката на интеграцията Клаудия Плаколм.

Според правителството забраната за носенето на забрадки в училищата би засегнала около 12 000 момичета под 14-годишна възраст. През 2019 година, когато беше приета първата забрана за носенето на забрадки, която по-късно беше отменена от Конституционния съд, те са били 3000, заяви Клаудиа Плаколм.

Австрийският парламент трябва да приеме мярката като обикновен закон другия месец.

Изчисленията са от експерти въз основа на проучване от 2019 година, уточни Плаколм, като добави, че оттогава делът на учениците мюсюлмани се е променил. В бъдеще ще се следи постоянно как се развиват броят на случаите.

Носенето на забрадка не е религиозен ритуал, а учи момичетата да „развиват чувство за срам“ и води до „изкривено възприятие за тялото“ и „ниско самочувствие“, заяви Плаколм.

Членовете на коалиционното правителство са уверени, че парламентът ще приеме закона като отбелязват, че броят на мюсюлманките на възраст под 14 години в австрийските училища е нараснал четирикратно през последните шест години.