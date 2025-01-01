Окръжният съд в Хасково наложи шест години и осем месеца затвор за турски гражданин за наркотрафик през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от пресслужабата на съда.

Месут Мат ще изтърпява наказанието първоначално при строг тъмничен режим. Освен това трябва и да заплати глоба от 100 000 лева.

Случаят на граничния пункт с Турция е от девети октомври миналата година. Тогава Мат опитал да пренесе от България за Турция кокаин с общо тегло 11,689 килограма на обща стойност 2 406 668 лева.

Митничарите откриват високорисковия наркотик укрит по тялото на мъжа, който е бил втори шофьор на товарна композиция. Впоследствие Окръжният съд в Хасково наложи на трафиканта най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" с мотива, че той може да се укрие или извърши друго престъпление.

На делото бе изнесена информация, че той е оказал съпротива при задържането му. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.