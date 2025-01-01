На 11 септември е направен опит да се пренесе почти 740 кг марихуана през граничния пункт "Капитан Андреево" на 11 септември.

Наркотикът е на стойност над 11 млн. лв., но тъй като тя е била предназначена за разпространение в Турция, тя се оценява на повече от 30 млн. евро.

Властите обявиха, че случаят е особено тежък и за това престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хил. лв.

Агенция Митници

Спреният за проверка товарен автомобил е бил с влекач и полуремарке. Той е бил с чужда регистрация и се е управлявал от чужд гражданин. Идвал е от Западна Европа и е пътувал към Турция. Марихуаната е намерена в полуремаркето.

Обвиняемият е задържан за 72 часа.

Марихуана вместо картофи: Откриха над 8 кг наркотици в камион при проверка

Зам.-директорът на митницата в Бургас Иван Пасков заяви, че любопитна подробност по случая е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена пломба и не е била поставена митническа пломба от мястото на изнасяне на стоката.

По думите му вниманието на служителите на митническите служби е било привлечено и от нестандартния размер на камиона, който затруднява ренгеновото сканиране.

"В хода на проверката, в челната част на товарно помещение, зад стоката са установени 20 картонени кашона и 22 чанти, в които има 656 вакуумирани пликове с марихуана", заяви той.

Агенция Митници

От началото на година са предотвратени повече от 20 опита за трафик на наркотици - близо 1 тон марихуана и около 250 кг кокаин са задържани на "Капитан Андреево".

Трафикът на марихуана към Турция се води началото си от три големи региона - Канада, Испания и страните от Западните Балкани.