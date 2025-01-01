Откриха около 200 килограма марихуана за над 3 млн. лева в тайник на товарна композиция на „Капитан Андреево“. Това обявиха на брифинг от ГДБОП и Агенция "Митници".

Операцията е осъществена на 1 септември на товарна композиция със сръбска регистрация на два влекача и едно ремарке.

При проверка са открити 194 пакета марихуана.

Композицията е тръгнала от Испания и е влязла през шенгенските държави. Навлязла е през Румъния, като единият от влекачите е заменен изцяло, за да е със сръбска регистрация.

Обвиняемият сръбски гражданин е задържан.