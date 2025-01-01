Предсрочни избори ще се състоят в Косово на 28 декември, съобщи президентът на страната Вьоса Османи, цитирана от КосоваПрес.

По-рано днес Османи подписа указ за разпускане на парламента, след като управляващата партия "Самоопределение" на действащия премиер Албин Курти не успя да си осигури достатъчно гласове в парламента за съставяне на ново правителство.

След дълъг институционален блокаж вчера се провали вторият и последен опит за съставяне на правителство в Косово след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г.

Според резултатите от изборите лявото националистическо Движение "Самоопределение" печели 48 места, дясноцентристката Демократическа партия на Косово – 24 места, дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово – 20 места, коалицията около десния Алианс за бъдещето на Косово – 5 места и лявоцентристката ИНИЦИАТИВА – 3 места. Останалите 20 места са гарантирани за малцинствените общности без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента.

"Призивът ми към партиите е сега да се ангажират с достойна предизборна кампания, с взаимно уважение и най-високи политически стандарти", заяви Вьоса Османи пред журналисти днес. "Призовавам партиите след обявяването на резултатите (от предстоящите избори - бел. ред.) да седнат, да разговарят и да поемат отговорността, която е тяхна. Нашите граждани спешно се нуждаят от стабилни и отговорни институции, които вземат решения в техен интерес", добави тя.

Опозиционните партии отказаха да управляват заедно с Курти, когото критикуват за влошаване на отношенията на Косово със западните му съюзници и за действията му в етнически разделената северна част, в която живее сръбско малцинство.

Курти, ляв албански националист, дойде на власт през 2021 г., когато коалиция, водена от "Самоопределение", получи над 50 процента от гласовете и си осигури мнозинство в парламента.

Косово, най-новата държава в Европа, обяви независимост от Сърбия през 2008 г., която Белград и неговите съюзници Русия и Китай не признават.

Заради продължителната институционална криза Косово не е одобрило бюджет за следващата година, което предизвика страхове за възможни негативни ефекти върху и без това слабата икономика на страната с 2 милиона души население, отбелязва Асошиейтед прес.

Сърбия отказва да признае независимостта на бившата си провинция, която е призната от САЩ и мнозинството от членките на ЕС. Нерешените проблеми в отношенията със Сърбия блокираха опитите на Косово да получи статут на кандидат за членство в ЕС.