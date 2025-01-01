Руските войски са превзели град Купянск в Харковска област. Това съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов в доклад до руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС.

„Подразделения на групировката „Запад“ освободиха град Купянск и продължават да унищожават украинските сили, обкръжени на левия бряг на река Оскол“, заяви Герасимов.

Днес Путин посети един от командните пунктове на войскова групировка "Запад", участва в съвещание с военни ръководители и изслуша подробни доклади за ситуацията в различни направления на фронта.

"Върховният главнокомандващ отбеляза, че всички задачи, поставени на предишната такава среща на 25 октомври, са изпълнени", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и допълни: "Президентът даде висока оценка на работата на командния и личния състав и изрази признателност".