Осъдени са общо 12 души, участвали в масовото сбиване между две ромски фамилии до кооперативния пазар в центъра на Каза​​​​​​​нлък през март 2023 година, при който двама мъже бяха убити. Това съобщиха от Окръжния съд в Стара Загора. На десет от тях са наложени ефективни наказания.

Делото е гледано от разширен съдебен състав, състоящ се от двама съдии и трима съдебни заседатели. Осъдените са на възраст между 18 и 47 години, а наложените им наказания са от шест до 18 години затвор, като ще бъдат изтърпявани при строг режим. Тежестта на наказанията е определена за всеки един от подсъдимите въз основа на изяснените факти и обстоятелства по делото и доказаното им участие в престъпнитe деяния.

Съдът е освободил от наказателна отговорност две жени - а 46 и на 38 години, като е наложил на всяка от тях административно наказание „глоба“ в размер на 3 хиляди лева. Двете подсъдими, като съизвършителки, са причинили лека телесна повреда на жена от другата фамилия.

Убитите мъже - на 36 години и на 54 години, и останалите пострадали са част от ромска фамилия, живуща в село в община Павел баня.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда, допълват от съда.

Сбиването възникна на 20 март в района на кооперативния пазар в Казанлък, а в него участваха около 30 души. Повод за него беше враждата между две семейства и насрочено съдебно дело, а инцидентът възникна след делото. Около месец след инцидента беше взето решение семействата на участниците в него да бъдат разселени в различни населени места в Павелбанско.