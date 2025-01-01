Не се предвижда повишаване на местните данъци и такси в София през 2026 г. Това съобщи в отговор на въпрос на БТА кметът на София Васил Терзиев, който представи отчет за свършеното в Столичната община по повод две години от началото на мандата.

Темата за вдигането на данъците не стои на дневен ред. Ако започнем да мислим в тази посока, ще кажем на гражданите много, много по-отрано, посочи Терзиев.

Той каза, че стремежът на СО е с наличния финансов ресурс да се направи възможно най-доброто. Вече се видя, че можем по-ефективно да го използваме, каза столичният кмет.

СО е недофинансирана от страна на държавата въпреки всички проекти, които Столичната община е защитила, заяви Терзиев.

Много бихме се радвали на още по-добро сътрудничество с държавата по отношение на по-важните проблеми за града, посочи той и подчерта, че недофинансирането създава предизвикателства в общината и сред фирмите-изпълнители на проектите.

СО: Забавени държавни плащания застрашават реализацията на ключови проекти

"Когато всички изпълнители са обезкървени, те няма как да изпълнят проектите си", каза градоначалникът и допълни, че общината е зависима от министерства и ведомства, като например Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Няма как без институционална подкрепа да придвижим дневния ред на града, подчерта столичният кмет.

Той каза, че постигнатите от Столичната община резултати през изминалите 2 години са плод на колективни усилия на екипа му, на районните кметове и на общинските съветници. Вижда се, че въпреки предизвикателствата е свършена изключително много работа, заяви Терзиев.

Градоначалникът отбеляза, че миналата година отчетът за първата година от управлението му започна с думите "не сме безгрешни, но сме истински", а това, което е обединяващо тази година, е "шампанско и сълзи". Има изключително много прогрес, много поводи за радост, много работа, която бихме искали да свършим, каза кметът.

Терзиев подчерта, че за Столичната община децата са в центъра на всичко. Разширен е капацитетът на детските градини с над 2 600 нови места за две години, като само през 2025 г. са създадени 1365 нови места, намалявайки недостига с над 15%, отчете кметът. Паралелно започна мащабна трансформация на училищата, която да ги превърне в сърцето на квартала и да създаде условия за преминаване към едносменен режим с модерна инфраструктура и инвестиции в здраве, безопасност и по-сигурна среда за децата. Грижата за децата включва още профилактични здравни програми, подобрено хранене, по-добра пътна маркировка и активно видеонаблюдение около учебните заведения, добави той.

"Успяхме да придвижим тази година идеята ни да превърнем училището в центъра на квартала и да преосмислим как трябва да изглежда то. Мислим как цялата среда на училищните дворове да бъде преосмислена откъм зеленина и спортни съоръжения", посочи Терзиев.