Прехвърлянето на автомобил да става без нотариална заверка на подписите, предлагат депутати с промени в Закона за движение по пътищата, внесени в парламента. Проектът предвижда функциите по проверка и удостоверяване на обстоятелства, което сега се правят от нотариусите, да бъдат възложени на МВР, отбелязват от pariteni.bg.

По този начин ще се гарантира запазване на необходимото ниво на сигурност за продавача и купувача, както и облекчение за гражданите и бизнеса, пише в мотивите към законопроекта.

С него се предлага прехвърлянето на собствеността върху автомобили и мотоциклети да става не само с нотариална заверка на подписите, но и с договор в обикновено писмена форма, в случаите когато превозното средство е с прекратена регистрация.

Като мотив за промените вносителите посочват, че в много страни в ЕС нотариалната заверка не е задължителна при продажба на МПС. Примери от законодателствата в държани като Германия, Великобритания, Франция, Италия и други показват, че е възможно успешно да се регулира сключването на договори за прехвърляне на автомобила без нотариална заверка.

В нашето законодателство се прилага правилото за купуване на МПС от чужбина и продажбата им преди регистрация в България, в който случай не се изисква нотариална заверка на подписите, пишат още в мотивите си депутатите.

Със законопроекта се предвижда още да се извършва служебна проверка от службите по регистрации както при прекратяване, така и при последваща регистрация на автомобила.

Предвижда се прекратяване на регистрация да се извършва само след служебна проверка за наличие на наложени запори или други ограничения, както и за неплатени данъци, такси и осигуровки.

Последваща регистрация на автомобила пък ще се извършва само след установяване по електронен път служебно, че дължимият данък при придобиване е платен или не се дължи.

Предвидено е задължение приобретателят на автомобила до 1 месец от придобиването му да го регистрира.