При акция в Русе спипаха мъж с боен арсенал, разследван за нападение на момче, съобщиха от полицията.

Униформените са извършили претърсване в жилище, обитавано от 45-годишен мъж, разследван като извършител на нападение над 18-годишен младеж.

МВР

Инцидентът е от 14 септември миналата година на ул. „Хан Аспарух“, след възникнало спречкване между мъж, придвижващ се с електрическа тротинетка и 18-годишен водач на автомобил, в който пътувал с негови приятели, младежът е бил ранен с нож.

Акцията е реализирана вчера от служителите на реда. При проведените процесуално-следствени действия под надзора на Русенската районна прокуратура, в жилището са открити вещи, за които се предполага, че са били използвани при извършването на деянието - електрическа тротинетка, нож, фенер и дрехи.

Освен тях служителите са намерили и иззели значително количество оръжия и боеприпаси, сред които: пистолет с неустановена марка и модел; две устройства, наподобяващи писалки - самоделни оръжия; пистолет със заличени номера, зареден с пълнител и патрон в цевта; самоделна ръкохватка със спусков и ударно-спускателен механизъм; пистолет с разглобяема цев и самоделен елемент; балистичен чук с поставен патрон; друго устройство с цеви, заредени с патрон; пушка и патрондаш с боеприпаси; около 200 патрона от различни калибри; както и други предмети.

Работата по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура. Предстои да бъде установен произходът на иззетите оръжия и боеприпаси, както и евентуалната им връзка с други престъпления. Мъжът е задържан за 72 часа.