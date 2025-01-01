В няколко населени места в Ловешка област поради планов ремонт на магистрален водопровод "Гложене“ ще бъде спряно водоподаването на 24 ноември (понеделник) от 17:00 часа до след 19:00 часа на следващия 26 ноември (сряда). Това съобщават на интернет страницата си от ВиК – Ловеч.

В този период без вода ще са абонатите в луковитските села Пещерна, Торос, Дъбен, в селата в община Ябланица Голяма Брестница, Малка Брестница, Златна Панега, както и в тетевенските Български извор, Галата, Градешница, Глогово и махала Асен.

Аварийните екипи ще работят до отстраняване на повредата, посочват още от дружеството.