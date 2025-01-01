Около 200 души се събраха тази вечер пред Община Варна на протест срещу въвеждането на зелената зона. Недоволните скандираха „Не на зелената зона" и „Не на зеления концлагер", настоявайки общината да обясни „къде да спрем". Според тях новата организация на паркиране не решава проблемите в кварталите, а се превръща в „метод за събиране на пари" и „пладнешки грабеж", предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Протестиращите държаха зелени балони и плакати с послания като: „Навлизате в ЗЕЛЕНА ЗОНА, абсурдно въведена в РАЙОНА! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да си ПЛАТИТЕ! Имате ПРАВО само да ОБИКОЛИТЕ! Никакво ПРАВО на СПИРАНЕ и ПАРКИРАНЕ!"

Сред говорителите беше Мария Димитрова от квартал "Чайка", която представи свои изчисления за това колко ще струва зелената зона на един домакин. По думите ѝ „всеки един от нас трябва да задели средно 900 лева за годината", като в сметката влиза не само таксата за паркиране, но и разходите за гориво, защото хората ще обикалят, за да търсят свободно място.

Тя добави, че автомобилите ще се износват по-бързо, а глобите са почти неизбежни: „Трябва всеки да има в джоба си по 50 лева на месец, защото все някога ще се наложи да спре някъде, където не е трябвало." Димитрова предупреди и за екологичния парадокс - повече обикаляне означава повече вредни емисии: „Само в Чайка 4000 автомобила вечер търсят място. Това са два тона изгорели газове годишно само от лутането."

Марциан Янакиев, един от организаторите на протеста, заяви, че зелената зона „не се явява никаква полза за гражданите". Той припомни, че според проекта от 2022 г. жителите са определени като „заинтересована страна", но реално никъде не е защитен техният интерес. По думите му в нормативната уредба ясно пише, че „на всяко жилище се полага по едно паркомясто, а не платено такова".

„Нека общината най-накрая да си вземе бележка, което не вярвам, но искаме да ги помолим да отменят тази заповед", каза Янакиев, предизвиквайки аплодисменти и скандирания.