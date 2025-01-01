Днес на площад „Сан Паоло“ в италианския град Монца се открива барелеф на българския национален герой Васил Левски, дарен на града от общината на град Карлово по предложение на Генералното консулство на Република България в Милано, съобщава сайтът на община Монца.

На церемонията по откриване на барелефа ще присъстват кметът на Монца Паоло Пилото, генералният консул на Италия в Милано Ана Паскалева, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, директорката на дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“ към министерството на външните работи на България Стела Димитрова и представител на българската църква в Милано.

Откриването на барелефа ще изтъкне връзките на сътрудничество и приятелство между Монца и Карлово, се казва в съобщението. В него се припомня, че миналата година Италия и България отбелязаха и 145 години от дипломатически отношения.

“Тази творба на изкуството обогатява нашия град от артистична гледна точка и от гледна точка на диалога между две национални населени места и предоставя на гражданите пространство за размисъл върху историята и върху принципите, които са в основата на европейската идентичност и на сътрудничеството между народите и страните“, заяви кметът на Монца по повод откриването на барелефа. „Този барелеф ще представлява от днес знак за приятелство и международно сътрудничество, вписан в сърцата на нашите градове“, допълни той.

В съобщението се припомня, че от 1 януари догодина България става част от еврозоната и че стана пълноправен член на Шенген през настоящата година.

В съобщението се припомня и кой е Васил Левски, обрисуван като „бащата на българската революция и символ на националната еманципация, известен като Апостола на свободата, посветил живота си на изграждането на едно движение, вдъхновяващо се от ценностите на независимостта, равенството и самоопределянето“. Припомня се и, че Левски е „визионер за една свободна и демократична България, без разлика за етническа принадлежност или религия, защитавайки една визия, която и днес представлява един от крайъгълните камъни на българската идентичност“. В съобщението се припомня и, че Левски е арестуван от османските власти и осъден на смърт, а неговата жертва се е превърнала в основата на колективната памет на нацията. „Именно заради неговата история, барелефът на площад „Сан Паоло“ в Монца представлява символ на свободата, историческата памет и диалога между културите“, се заключава в текста.