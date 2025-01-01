Област Плевен е на осмо място в страната по показател средна брутна работна заплата. Това показват данните на отдел "Статистически изследвания - Плевен“ при Териториално статистическо бюро – Северозапад.

През наблюдавания период средната брутна месечна работна заплата за област Плевен е 2089 лв. и е по-ниска спрямо второто тримесечие с 0,2 на сто. За юли тя е била 2109 лв., за август 2071 лв. и за септември - 2087 лв. За обществения сектор средното месечно възнаграждение е 2282 лв., а за частния - 1981 лева.

Най-висока средна брутна работна заплата получават в областите София (столица) - 3474 лв., а най-ниска в област Кюстендил - 1762 лв. За третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата за страната е 2549 лв. - с 460 лв. по-висока от тази за област Плевен.

През третото тримесечие средната месечна работна заплата за областта нараства с 14,7 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2024 година. Спрямо същия период на предходната година средното заплащане в обществения сектор нараства с 14,3 на сто, а в частния сектор – с 14,9 на сто.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение за отчетния период са получили наетите в: "Хуманно здравеопазване и социална работа” - 2969 лв.; "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2906 лв.; "Държавно управление” - 2 лв.; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” - 2619 лв.; "Образование” - 2557 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на септември намаляват с 0,7 на сто спрямо края на юни 2025 и са 60 200 души.

Спрямо края на второто тримесечие на 2025 г. най-голямо увеличение на наети в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности "Добивна промишленост“, "Финансови и застрахователни дейности“, "Строителство“ и "Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наети работници и служители е регистрирано в "Хотелиерство и ресторантьорство“, "Култура, спорт и развлечения“ и "Други дейности“.

По икономически дейности през третото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите в: "Хуманно здравеопазване и социална работа” - 21,9 на сто, "Преработваща промишленост” - 20,3 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14,5 на сто и "Образование” - 10,2 на сто.

В края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 421 по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности "Строителство“, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и "Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление има във: "Финансови и застрахователни дейности“, "Операции с недвижими имоти“ и "Добивна промишленост“.