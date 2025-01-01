Порталът Mapping Media Freedom включи заплаха за убийство от 10 август срещу екип на телевизия N1 в своя списък с инциденти. Организацията, която картографира нарушенията на свободата на пресата и медиите в Европа, съобщи, че репортерката Йелена Миркович и операторът Дениал Дабич са получили заплахата от група привърженици на Сръбската прогресивна партия (SNS), докато отразявали антиправителствените протести в страната.

Един от симпатизантите ги заплашил, че ще им пререже гърлата, като направил разпознаваем жест с ръка по шията си, се казва в доклада за инцидента на портала. В него се посочва, че служители на N1 рутинно получават заплахи за убийство заради независимата си журналистика, като най-скорошният случай е от 11 юли, когато редакцията е получила анонимно писмо със заплаха за терористична атака по подобие на „Шарли Ебдо“.

„Жестът за прерязване на гърло по време на протеста представлява още една стъпка към насилие“, отбелязва порталът.

Кървави сблъсъци в Сърбия между граждани и привърженици на партията на Вучич

Европейската федерация на журналистите също предупреди за заплахата за убийство, отправена към екипа на телевизията.

Според публикация в социалната мрежа Bsky колеги на Миркович и Дабич от портала Autonomija са били предупредени, че ще бъдат „наградени“ с два куршума с калибър 9,2 мм.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) изрази загриженост относно тормоза над екипа на N1.

„CPJ е загрижен, след като проправителствени симпатизанти тормозиха и възпрепятстваха екип на N1, който отразяваше протест. Сръбските власти трябва да гарантират, че журналистите могат да отразяват безопасно демонстрациите“, гласи публикация на комитета в "Екс".