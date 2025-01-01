Цитиран от Danas, директорът на полицията в Сърбия Драган Василевич заяви днес, че жандармерията е потушила големи сблъсъци снощи, в резултат на което са пострадали полицаи и граждани, като добави, че няколко души са били задържани.

Той каза пред РТС, че има само една истина, а именно, че „някой е дошъл да нападне сградата на Сръбската прогресивна партия“.

Василевич посочи, че във Върбас са пострадали 16 полицейски служители, а 52 граждани също са подали оплаквания за наранявания.

BREAKING: Civil unrest in Serbia - over 50 people injured! 🇷🇸💥



Government supporters attacked protesters gathered outside their HQ with fireworks, bottles, and rocks.

Той добави, че е имало хвърляне на факли, пръти и бухалки.

По думите му във Върбас полицията е потиснала действията и на двете групи граждани, а в Белград се е наложило в някои случаи да бъдат приложени принудителни мерки, като двама души са били задържани.

Василевич заяви, че униформените няма да допуснат конфликти и призова гражданите да не ги предизвикват.

#Serbia | Protests reported tonight in Novi Sad:



📍 Vrbas

📍Bačka Palanka



Interior Ministry says 4 police officers, including the deputy police chief of #NoviSad, were injured during the protests in Vrbas and Bačka Palanka, where protesters clashed with #SNS supporters.

Той също така каза, че ситуацията във Върбас се е успокоила напълно едва тази сутрин около 06:00 ч. местно време и че полицията е била на място през цялото време.

Снощи в Бачка Паланка и Върбас избухнаха големи безредици, след като привърженици на СНС нападнаха граждани, които протестираха.

Те замеряха гражданите със замразени бутилки, камъни, пиратки и фойерверки.

В отговор на инцидентите във Върбас и Бачка Паланка, при които няколко души бяха ранени, граждани се събраха и в Белград след полунощ пред централата на СНС на ул. „Негошева“, където се стигна до напрежение и бутане с полицейския кордон.