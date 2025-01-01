Гръцките власти наредиха евакуация на десетки села, тъй като силната суша и бурните ветрове разпространяват огъня с тревожна скорост, предаде Нейшънъл Уърлд. Гърция поиска помощ от Европейския механизъм за гражданска защита, като поиска четири самолета за гасене на пожари.

Най-големият пожар избухна в Западна Ахая, близо до Флогераика, налагайки постепенно евакуиране на всички местни населени места. В Заклинтос три отделни пожара горяха близо до Коилиомено, Кери и Литакия, като в селото Агала унищожиха няколко дома. В Чиос райони в северозападната част бяха евакуирани през нощта.

Щетите включват гори, земеделски площи, домове, стопански постройки, складове, превозни средства, малки параклиси и магазини близо до пристанището. Повредена местна подстанция предизвика спирания на електрозахранването.

След полунощ избухна втори пожар на станция за отпадъци, който обаче бе бързо овладян. Пет хеликоптера действат над планински терени, а жителите на Лимния бяха евакуирани по море. Пожари в селски и горски райони близо до четири села на острова Занте предизвикаха евакуационни заповеди към град Заклинтос. Два самолета и един хеликоптер се борят с огъня в труден, хълмист терен. Пострадали са домове и няколко фермерски постройки, а един хотел е евакуиран.

В Кефалония пожар избухна рано тази сутрин в района Атерас, застрашавайки земеделски площи и гори. Два самолета подпомагат 32 пожарникари и доброволци, а в няколко близки села са наредени евакуации.