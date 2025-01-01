На воден режим преминават Севлиево и селата в общината. До седем от малките населени места вода ще стига само в събота и жителите им ще разчитат на водоноски.

Дебитът на повърхностните водоизточници в Балкана, от които Севлиево се захранва, е силно намалял, предава БНР.

Въвежда се режим на водата в най-голямото село в община Враца

Затова се налага въвеждане на режимно водоснабдяване, като ограничението е драстично за седем от селата в общината, до които вода ще достига само в събота.

В други девет малки населени места, в които режимът ще бъде въведен от идния петък, вода ще се подава през ден.

В града налягането във водопроводната мрежа ще бъде намалено вечер от 23:00 часа до 6:00 часа сутринта и това ще засегне живеещите на високите етажи на сградите.

Въвеждат воден режим в Плевен

Ограниченията за водоподаването в Севлиево се въвеждат със седмица по-рано в сравнение с миналото лято.

Макар че в общината се правят инвестиции за подновяване на амортизираната инфраструктура, по която водата се губи, заради сушата постъпващите в мрежата количества вода са крайно недостатъчни.