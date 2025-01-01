В Згориград, най-голямото село в община Враца, въведоха режим на водата. Прекъсване на водоподаването ще има от полунощ до 05.00 часа сутринта и по обед между 12:00 и 16:00 часа.

Планинското село се снабдява от собствен водоизточник, чийто дебит е намалял поради засушаването, посочиха от ВиК.

Въведоха воден режим във врачанско село

Междувременно от селското кметство настоятелно призовават питейната вода да не се ползва за поливане и пълнене на басейни.

В региона с нарушено водоподаване е още едно населено място в община Враца, предава БНР.

В село Веслец водният режим е почасов и е разпределен по улици. Режимът отпада, когато се събере повече вода в местния източник, уточниха от врачанското водоснабдително дружество.