Най-малко 20 мигранти се удавиха, след като малката им лодка се преобърна край бреговете на италианския остров Лампедуза в Средиземно море, предаде италианската новинарска агенция АНСА, позовавайки се на властите.

Спасителните операции са били "много сложни", подчертават властите. Телата на 20 души са били извадени от водата, а оцелелите са между 70 и 80 души.

Властите се опасяват, че жертвите може да са много повече.

Това е една от най-тежките трагедии с мигранти, случили се напоследък край малкия остров, намиращ се близо до бреговете на Тунис.