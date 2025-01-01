На дежурство са над 600 пожарни автомобила и още десетки единици техника за борба с пожарите. Това сочат данни в доклада на Министерския съвет, внесен на 31 юли в деловодството на Народното събрание. Той е в изпълнение на решение на Народното събрание за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожари, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите, прието на 19 юли 2024 г. В него се съдържа конкретна информация за започналите и предстоящи проекти по тази линия.

Към момента в териториалните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на дежурство са 145 пожарни автомобила лек клас, 422 пожарни автомобила среден клас и 43 броя тежък клас. Автомобилите за спасителни дейности са 159, се казва в доклада.

Териториалните звена на пожарната разполагат с три броя мобилен команден пункт и шест броя автомобили за мониторинг на горски пожари. На дежурство са още 57 автоцистерни и водоноски, осем броя булдозери и пет броя багери. Челните товарачи са седем, контейноровозите са 32. Подемните средства като автостълби, автоподемници и автокранове са 54.

По проект има изградена информационна система за ранна детекция на природни пожари, мониторинг и показване на алармени събития в реално време, на обща стойност 1 041 600 лева.

В доклада се отбелязва, че Министерството на отбраната поддържа в готовност 22 броя формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФООПБ), в които участват 440 военнослужещи с 93 единици техника. В Южна България са дислоцирани 15, а в Северна България – седем.

За изпълнение на специални задачи по пожарогасене от въздуха, въоръжените сили разполагат с два вертолета Ми-17 и два вертолета AS 532 „Кугар". Подготвени екипажи за вертолет Ми - 17 са четири, а за вертолет AS 532 „Кугар” - шест. Допълва се, че след допълнителни тренировки и обучение, подготвените екипажи за вертолетите Ми-17 са нараснали до шест броя, а за вертолетите AS 532 „Кугар” са нараснали на седем.

В доклада се отбелязва, че в изпълнение на решение на Министерски съвет от 24.07.2024 г. , с което са отпуснати 1 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за придобиване на подвесна система за гасене на пожари, са закупени 10 нови системи тип Babmi Bucket”.

Изготвят разчети за усилване на формированията при възникване на усложнена обстановка и те да бъдат до 800 военнослужещи, а готовността им за действие да стане 60 минути, вместо 120 минути.

Планира се закупуването на допълнително оборудване за подобряване на оперативните способности на структурите на ГДПБЗН. Инвестициите в модерни средства за гасене, лични предпазни средства и технологии за наблюдение и управление на риска остават приоритет, като се търсят възможности за финансиране както от държавния бюджет, така и по линия на европейски и международни програми, се посочва още в доклада.