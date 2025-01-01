Преместване на раненото животно извън обсега на пожара е първият съвет, който Спасителният център за диви животни към „Зелени Балкани“ дава за оказване на първа долекарска помощ на животни при пожари. Животното трябва да бъде преместено на тихо и спокойно място, а очите му да бъдат покрити, за да се предотврати стресът, обясняват експертите. „За временното настаняване на животното изберете тихо и спокойно място, далеч от хора и други животни“, казват те.

Насоките бяха публикувани на сайта на организация WWF България, която подкрепя работата на Спасителен център за диви животни.

Ако животното има обгорели участъци по тялото си, трябва да се постави навлажнен плат, съветват още природозащитниците. Ако има рани от обгаряне или по други причини – опитайте се внимателно да почистите раната механично, най-добре с марля и риванол, добавят също те. Може да се направи и временна превръзка на мястото.

При птиците вода се дава през ноздрите (приблизително 5 мл. на килограм), а при бозайниците – през устата (приблизително 10 мл. на килограм).

Герой в пламъците: Дете носи вода и надежда на пожарникарите в Сунгурларе

Хора, които намерят ранено диво животно, трябва да се обадят на телефон 112 или на екипа на Спасителния център за диви животни на телефон 0884/26 43 05. Насоки за транспортиране е нужно да бъдат дадени от специалист, подчертават от „Зелени Балкани“. Експертите апелират хората да бъдат внимателни, преди да пристъпят към оказването на първа помощ на бедстващо животно. Задължително е да бъдат взети мерки за безопасност, подчертават те.

Специалисти и доброволци участват в спасяването на животни при възникването на горски пожари. Те обхождат изгорели терени и описват щетите от пожарите.

В началото на август доброволци на Спасителния център за диви животни -„Зелени Балкани“ посетиха района на селата Студена, Радовец, Филипово, Устрем в Сакар планина, където бяха намерени 32 умрели и два живи бели щъркела, шест умрели и три живи костенурки, два умрели таралежа и стотици опожарени насекоми.