Водата в Плевен ще бъде пусната за два часа и половина. Това става известно от съобщение, публикувано на официалната страница на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК).

От дружеството информират, че вече постъпва вода от водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ към областта, след като беше напълно спряна от сутринта вчера заради ремонт на магистрален водопровод „Черни Осъм“.

Към този момент остават драстично ниски и крайно недостатъчни водните количества, необходими за спазването на часовете на режимното водоподаване. За стабилизиране на водоснабдяването са нужни около 24 часа технологично време.

Оттам допълват, че са осигурени водоноски за населените места, които се водоснабдяват основно от ВГ „Черни Осъм“ - Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.

За градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен се очаква водоснабдяването да бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа.

Водата ще бъде пусната отново на 14 август сутринта в 6:00 часа. Режимът на водата започна по-рано от очаквания час. Водата бе спряна в 9:00 часа, вместо предварително обявения час - 13:00.