Режимът на водата тази вечер в Плевен, Долна Митрополия и още шест населени места се очаква да започне по-рано. Това става се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница на „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен.

Оттам допълват, че днес е получена информация от ВиК- Ловеч, че водата от водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ е напълно спряна. Причината са ремонтни дейности по отстраняването на голяма авария на магистралния водопровод „Черни Осъм“. На този етап няма възможност да се компенсира напълно недостигът на вода чрез регионалните ни водоизточници, коментират от плевенското дружество.

Намалено налягане и недостиг на вода ще има в части на Плевен през нощта

В тази връзка, за населените места, които се водоснабдяват основно от ВГ „Черни Осъм“ - Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, ще бъдат осигурени водоноски. За градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен също не е възможно да се спазят часовете на режимното водоподаване. Очаква се водоснабдяването да се нормализира за всички потребители до 19:00 часа.

Заради ремонта на магистралния водопровод вода към област Плевен не постъпва. Затова днес се налага да се преустанови водоподаването за периода от 21:30 до 06:00 часа, понеже е необходимо технологично време да се акумулират водни количества в резервоарите, за да се водоснабдят всички потребители, допълват от ВиК - Плевен.

Както БТА предаде, преди седмица режимът на водата в населени места в областта, сред които и Плевен, освен през нощта, бе въведен и през деня. Причината са намалелите водни количества, които постъпват за град Плевен и селищата от водоснабдителна група „Плевен“.