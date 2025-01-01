Най-малко 146 души са се свързали с британската полиция, заявявайки за престъпления на бившия собственик на „Хародс“ Мохамед Ал-Файед, откакто властите започнаха ново разследване миналата година, потвърдиха от Столичната полиция, предаде АФП.

„Текущото разследване на тези, които могат да са улеснили или подпомогнали престъпленията на Мохамед Ал-Файед, продължава“, заявиха от лондонската полиция.

Разследване, излъчено от BBC през септември миналата година, представи твърдения, че покойният египетски бизнесмен, починал през 2023 г. на 94 години, е изнасилил и сексуално е тормозил няколко млади жени, работещи в луксозния лондонски магазин „Хародс“.

Скотланд Ярд преглежда и начина, по който са били водени предишните разследвания срещу Ал-Файед, за да се установят „пропуснати възможности“, и е открил ново разследване за сексуални посегателства, включително върху лица, които са улеснявали предполагаемите престъпления.

Полицията актуализира информацията на 146 жертви, които са се обърнали с твърдения за престъпления, без да уточнява характера им. „Продължаваме да подкрепяме всички жертви и призоваваме всеки с информация – независимо дали е бил пряко засегнат от действията на Мохамед Ал-Файед или знае за други, които може да са били замесени или са извършили престъпления – да се яви“, се казва в изявление на полицията.

През ноември миналата година Столичната полиция съобщи, че е идентифицирала десетки потенциални жертви на сексуално насилие и други престъпления от покойния милиардер след публичен призив.

„Хародс“, собственост на Ал-Файед от 1985 до 2010 г., обяви през март схема за обезщетение за жени, които са работили в магазина или имат връзка с него и твърдят, че са били злоупотребявани от бившия шеф. До юли повече от 100 предполагаеми жертви са се включили в схемата за компенсации, съобщиха от луксозния магазин.