От началото на 2025 година на територията, обслужвана от „Кюстендилска вода" ЕООД, по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи са съставени общо 71 констативни протокола за незаконно използване на услугата.

Разпределени по райони както следва:

- На територията на район Кюстендил - 5 броя;

- На територията на район Дупница - 39 броя;

- На територията на район Бобол Дол - 2 броя;

- На територията на район Кочериново - 1 брой;

- На територията на район Рила – 1 брой;

- На тероторията на район Бобошево – 4 броя;

- На територията на район Невестино – 3 броя;

- На територията на район Коняво - 10 броя;

- На територията на район Гърляно - 6 броя.

На 12.08.25 г. по време на съвместна проверка от страна на „Български ВиК холдинг" ЕАД и „Кюстендилска вода" ЕООД бяха установени 4 незаконни отклонения на територията на гр. Дупница, с. Самураново и с. Кременик. От началото на годината на тероторията на с. Самураново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.

Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.

„Кюстендилска вода" ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново. В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички тези общини в Област Кюстендил. Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. „Кюстендилска вода" ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон.

„Български ВиК холдинг" ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.