Откриха златна монета на крепостта “Хоталич” край Севлиево, съобщиха от Общината.

​Ценната находка е намерена по време на редовните археологически проучвания, провеждани от Исторически музей-Севлиево, финансирани от Министерство на културата и Община Севлиево. Научният ръководител на обекта Надежда Ботева и нейният екип ще продължат работата си до края на август.

Община Севлиево

Монетата е тремис на византийския император Юстин II (565-578). Тремисът е най-малкият номинал на византийските златни монети. Тежи 1,5 грама и има диаметър 18 мм. Изработена е от злато с много висока проба - 22-23 карата. Сечена е във византийската столица Константинопол.

​Откриха нови кости на динозаври край Трън (СНИМКИ)

На лицевата ѝ част е образът на императора, с диадема, облечен с броня. Император Юстин II наследява трона след един от най-славните византийски императори - Юстиниан Велики (527-565). Юстин II не успява да се справи с множеството проблеми, които наследява вследствие на амбициозната политика на предшественика си.

Империята губи територии и затъва във финансова криза. Императорът се разболява от психическо разстройство и умира. ​На обратната страна на монетата е изобразена богинята на Победата (лат. Victoria), в ход на дясно, глава на ляво, държи венец и сфера с кръст.

Община Севлиево

​За четиридесет и шестте години, в които се провеждат разкопки на крепостта, във фонда на Историческия музей са постъпили три златни монети. Те са открити през 80-те години на ХХ в. “Новата“ златна монета ще бъде показана в Хаджистояновото училище по повод празниците на Севлиево през октомври и ще заеме своето място в постоянната експозиция “Археология”.