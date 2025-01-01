Пожар по невнимание е предизвикала 59-годишна жена в село Честименско, община Тервел. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Сигналът за инцидента е получен вчера, малко след 17:30 часа. Пламнали са сухи треви в края на селото, като е имало реална опасност огънят да се разпространи в близките къщи и градини.

Пожарът е потушен от екипи на Районната служба (РС)"Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН)- Тервел. Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия, като е установено, че жена на 59 години от селото е изхвърлила кофа с боклук, където е имало незагасена цигара.

Взето е административно отношение от РСПБЗН Тервел. По случая се извършва проверка.

Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия.