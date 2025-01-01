Отделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник възобнови работата си. Това съобщи за БТА началникът му д-р Ивайло Лазов.

През юли т.г. отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения.

Лазов уточни, че АГ отделението в областния град е заработило на 4 август.

В момента по график в него работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил.

През есента се очаква и останалият персонал на отделението да се върне на работа, поясни още началникът.