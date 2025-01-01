Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира втори разговори с руския си колега Владимир Путин скоро след срещата на върха в Аляска в петък - този път с участието на украинския лидер Володимир Зеленски.

Тръмп ще се срещне с Путин в Аляска в петък, 15 август, което ще бъде първата среща между руския лидер и действащ президент на САЩ от 2021 г.

„Ако първата среща мине добре, ще имаме и втора“, каза той, цитиран от АФП.

„Бих искал да я проведем почти веднага и ще имаме кратка втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ако те желаят да присъствам“, добави той.

Преговорите идват в момент, в който Тръмп се опитва да посредничи за край на почти тригодишната война на Русия в Украйна, а Зеленски и европейските му съюзници призоваха републиканеца да настоява за прекратяване на огъня.

Засилената руска офанзива и фактът, че Зеленски не е поканен на срещата в Аляска, засилиха опасенията, че Тръмп и Путин могат да сключат сделка, която ще наложи болезнени отстъпки на Украйна.

Тръмп заяви, че Русия ще се изправи пред „много тежки последствия“, ако Путин не се съгласи да сложи край на войната след срещата, без да дава повече подробности.

Американският лидер обеща десетки пъти по време на предизборната си кампания за 2024 г., че ще сложи край на войната в първия си ден в офиса, но постигна оскъден напредък в посредничеството за сключване на мирно споразумение.

Той заплаши с „вторични санкции“ срещу търговските партньори на Русия заради нейната инвазия в Украйна, но крайният срок за действие изтече миналата седмица, без да бъдат обявени никакви мерки.

Тръмп се похвали, че е имал „много добър разговор“ с европейски лидери, включително Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти по време на събитие в Кенеди Център във Вашингтон.

„Бих го оценил с 10 от 10. Знаете – много, много приятелски“, каза той.