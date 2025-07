Денят на Варна - 15 август, ще бъде празничен и неприсъствен, реши Общинският съвет на днешното си заседание, съобщава кореспондентът на БТА Валентина Добринчева.

Тази година празникът се пада в петък и по тази причина за трите почивни дни се подготвя богата културна програма. За концерта на 15 август пристига швейцарският изпълнител DJ BoBo, популярно лице от поп и денс сцената през 1990-те години. Той ще представи във Варна шоу с хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации и ще предложи едни от най-големите си хитове като Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True, Pray, Everybody, Freedom, Shadows of the Night.

В изобилието от културни събития и музикални изяви ще участват над 50 варненски артисти от различни стилове и жанрове. Сцените ще бъдат разположени до Пантеона в Морската градина, в Летния театър и на площад „Независимост“. В програмата са включени още авиошоу, регата и празнична заря. Всички събития ще бъдат със свободен вход.

Варна празнува на 15 август, когато православната църква отбелязва Свето Успение Богородично. Денят е избран за празник на града с решение на местния парламент от 1993 г. За първи път 15 август е обявен за почивен през 2007 г. и оттогава традицията не е прекъсвана.