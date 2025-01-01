По внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът наложиха постоянен арест на 37-годишния мъж за противозаконно отнемане на товарен автомобил.

Опит за кражба на бус със стока, има задържан след гонка с полицията

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11 август около 10,40 часа пред магазин в гр. София отнел противозаконно чужд товарен автомобил. Обвиняемият се качил в автомобила и го подкарал, докато служители зареждали магазина със стоката от буса.

По случая е започнато разследване. Той беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката за неотклонение подлежи на протест пред Софийски градски съд.