Министерският съвет прие промени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. С промяната в текста на наредбата се посочва ясно и точно забраната за смесването на отработени масла с други отпадъци, както и смесването на различни видове такива масла.

Целта е да не се затруднява рециклирането на този отпадък и да се избегне замърсяване на околната среда.

С допълнението на наредбата ще бъдат отстранени забележките на Европейската комисия във връзка с това, че България трябва да транспонира изискванията на тази директива за отпадъците.

С прецизирането на текстовете в наредбата ще бъде постигнато пълното съответствие на българското с европейското законодателство и страната ни ще избегне налагането на финансови санкции.