Министерският съвет прие решение за одобрение на изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение към Договора между Министерството на енергетиката и дружеството. Целта е осигуряване на средства за закупуване на природен газ и подсигуряване на оборотни средства на компанията.
Промени по заема
С одобреното изменение:
- Срокът на договора се увеличава с 36 месеца (3 години);
- Гратисният период за връщане на главницата по заема се удължава със същия срок;
- Приложение №1 – „Погасителен план“ към договора се променя, като отразява преизчислената погасителна вноска, остатъка по главницата, както и лихви и главница.
Тези мерки имат за цел да осигурят по-гъвкаво управление на финансовите задължения на „Булгаргаз“ и стабилност при снабдяването с природен газ, особено в условията на динамични цени и международни пазари.
Значение за енергетиката в страната
Решението е част от политиката на държавата за гарантиране на сигурността на газовите доставки и поддържане на финансовата устойчивост на „Булгаргаз“ като ключов оператор в енергийния сектор.
Разширяването на срока за връщане на заема и актуализираните условия ще позволят на дружеството да планира по-добре инвестиции и закупуването на природен газ за нуждите на потребителите в България.